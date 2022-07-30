Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçı açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz; 27 Temmuz 2022’de oynanan Dinamo Kiev maçına dair yaşananların iki tarafını da anlatan, bu konu ile Fenerbahçe’nin kurumsal kimliğinin hiçbir bağı ve bağlantısının olmadığını yansıtan, Fenerbahçemizin spor kulübü rolü ile bu konuda ilk günden itibaren ortaya koyduğu hassas duruşu ve adımlarını bir rapor halinde ilgililere sundu.
UEFA’nın ‘uygunsuz davranış’ tanımıyla soruşturma açtığı henüz Disiplin Kurulu’na aksettirilmeyen konuyla ilgili Kulübümüz, konuyu hassasiyetle ele alarak hızlı bir şekilde kapsamlı bir beyanname hazırladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’na hitaben yazılan ve federasyon aracılığıyla UEFA’ya gönderilecek olan beyannamede; Kulübümüzün, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk gün olan 24 Şubat 2022’den bu yana kurumsal olarak aldığı pozisyon ve bugüne kadar gelen süreçte yaptıkları ayrıntılı bir şekilde somut gerçeklerle ortaya kondu.
Beyannamede, Kulübümüzün maçtan bir gün sonra yayımladığı resmi açıklamada vurguladığı gibi, söz konusu söylemin kesin bir dille reddedildiğinin, markamızın değerleriyle ve bugüne kadar toplumsal ve insani konulardaki refleksleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığının tekrar altı çizilirken; savaş mağduru masum insanlara ve çocuklara dikkat çekmek, konuya dair farkındalık yaratmak ve maddi-manevi destek sağlayabilmek amacıyla 19 Nisan’da Shakhtar Donetsk kulübü ile oynanan ‘Barış için futbol’ temalı dostluk maçı, Kulübümüzün kurumsal tutumunun en net örneği olarak gösterildi.
Kulübümüz, 120 dakikalık bir müsabakada tribünlerin bir bölümünden yükselen 20 saniyelik bir söylemden siyasi bir tutum anlamı çıkarılamayacağını, kulübün tüzel kişi olarak sorumlu tutulmasının kesinlikle adil olmayacağını vurguladı.
Ayrıca maç öncesi ve maç sırasında, gol sonrasında Dinamo Kievli oyuncuların taraftarımızı galeyana getiren tahrik edici hareketlerini çok net bir şekilde görseller ve videolarla ortaya koydu.
Kulübümüz ayrıca hem ilk maçta seremonide giydiği ‘Savaşı durdurun’ tişörtlerinin hem de İstanbul’da oynanan maç öncesi iki kulübün heyetlerinin dostluk yemeğinde bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak maçtaki anlık söylemi kabul etmediğimizi vurguluyor;
bu konunun Kulübümüzle, marka kimliğimizle bağdaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha net bir dille belirtiyoruz."
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