Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin taleplerine cevap veriyor ve gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Koç'un sözlerinden satır başları şöyle:

Atatürk heykelinin yanına başka bir heykeli uygun bulmam. Ancak Alex, Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis heykelini stada daha yakın bir yere almayı düşündük.

İnşaat edilecek tesislerimizin istediğimiz zamana yetişmesi bizim en büyük hayalimiz. Plan ve programını yapıyoruz.

Rezerv lig doğru bir karar ama zamanlaması yanlış. Haftaya başlıyor ama birçok takım katılamayacak.

PUTİN TEZAHÜRATI AÇIKLAMASI

Ukrayna'dan özür dileyecek misiniz? Hayır, dilemeyeceğiz. Birazdan sebebini de anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.

Bir camia var ki yönetimi, başkanı, kim olursa olsun bizim camiamıza her konuda maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli.

Transferde geç kalmadık. Yönetim transfer yapmasın, hoca transfer yapsın... Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın... Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız.

Tribünlerimizin performansında bir düşüş var. Eskisi gibi 90 dakika boyunca takımı destekleyemiyoruz. Tribünler arası kopukluk var.

TRANSFER

Değişik bir hocamız var. İyi anlamda söylüyorum. 2'de 3'te bile çıksa her sabah 7-7.30'da Samandıra'da. Futbolculardan aldığım geri bildirim bu adam farklı bir adam. Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdi. Kendisi çok kapsamlı raporla geldi. Her pozisyona 5'er alternatifli sunum yaptı. 20-30 milyonluk oyuncu yazıp kulüp yapamadı demek çok kolay. Ekonomik duruma göre yaptı listeyi. Transferlerimizi yaptık. 3 yerimiz kaldı. Kaleci, sol bek, santrafor... Bir de kadroyu boşaltma adımlarımız olacak.

Kim Min Jae, geldiği zaman Fenerbahçe'ye 1 sene için gelmek istediğini sonra Fransa'ya sonra da Premier Lig hayalinin olduğunu söyledi. 11 gün çıkış maddesini müzakere ettik. 1 sene evvel planını anlatmıştı. Biz kalacağını hayal ediyorduk. Belki ikna ederiz diye düşündük. Hocamızın da şöyle bir özelliği var; çalıştığı oyuncuların hepsinin değerini artırıyor. Ben 2 haftada bu hocadan öğrendiğimi başka hocadan öğrenmedim dedi. Maaşında son derece hatırı sayılır artırmayı da kabul ettik. Gitti geldi, kafasına koyduğu planı uyguladı. Özel bir oyuncu, özel bir karakter. Ayrılma kararı maddi olarak fayda sağlasa da hocamızın planlarını bozdu. 2 stoper transfer ettik. Hocamızın da talebi doğrultusunda. Santos'ta beraber oynadılar. İnşallah aynı başarıyı burada da gösterirler.

Mesut Özil'le yollarımızı ayırdık. İstenmeyen bir durumdu. Ne büyük hayallerle geldi. Bazen hesaplarınız tutmayabiliyor. Pereira zamanında oynadı oynamadı, sakatlıklar geçirdi. İsmail hoca zamanında da sıkıntılar yaşadık. İstediğimizi yapamadık. Dünya tarihinde Türk olup bu kadar büyük başarı sağlamış, Türk kimliğini çok iyi taşımış, kıymetli bir isim. Olmadı, uymadı. Bizler de hocaya oynat diye dikte edemeyiz. Mutabık kaldık, Başakşehir'in yolunu tuttu. İnşallah orada başarılı olur. Kendisine teşekkür ediyorum. Daha fazla detaya girmek de istemiyorum. Belli başlı kanallarda hocalarla problemi yok, Ali Koç'la kişisel problemi var diyorlar, buna karşıyım. Mesut varsa oynar diyorlar, böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Geçmişi için getirmedik. Olmadı.

Gustavo son derece örnek bir oyuncu. İlk 2 senesi çok iyiydi. Duruşu, karakteri, aile hayatı örnek bir kişi. Keşke şampiyonluk yaşasaydı. Niye bu kadar maaş veriyorsunuz diyorlar. İlk 2 sene maaşı çok düşüktü. Çünkü FFP sıkıntılarından dolayı son yıla maaş artışı koyduk. O zaman vergiler yüzde 15'ti, şimdi 40. Kur 5.5-6 idi, şimdi ortada. Ona başarılar diliyorum.

Kadromuz şu an şişkin. 7-8 kişi ayrılacak. 3 kişi daha gelecek. Tutmak istediğimiz oyunculara da büyük ilgi var. Ekonomik olarak geri çevrilemeyecek olanlar var, sportif açıdan kesinlikle bırakılmamalı. Ne çıkacak göreceğiz. Hiçbir kararı kendi başımıza vermiyoruz. Hocamızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz.

Endişelenecek hiçbir şey yok. Her şey planlı. Biz bir transfer yapınca yok hile var, yok o var, yok bu var... Futbolcuyu öve öve bitiriyorlar, biz alınca kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz buna da oluyor. Kadrolu medya mensupları olduğu için bunlar alevlendiriyorlar. Biz buradaysak içiniz rahat olsun. Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir şey yapmayız. Genç taraftarlarımıza sesleniyorum, çok sazan oluyorsunuz. Sizi galeyana getiren bir güruh olduğu hala anlaşılamadı. Hocayı bile tartışmaya başladılar. Kaosa gitmeye acayip müsait bir camia olduk.

DINAMO KIEV

İlk maç bariz üstündük. Bu sene çok iyi olacak dedirtti. Burada 57 dakika top göstermedik. Bariz bir golümüz verilmedi. İsmail atılabilirdi ama atılmayabilirdi. Bize verilen kartlar rakibe verilmedi. Penaltı kaçırdık. Oynadığımız futbol da müthiş heyecan vericiydi. Maalesef elendik.

Ben 2 gündür bu konuya, bu haksızlığa, bu çifte standarda, bu hakarete kafa yoruyorum. Kafamdan çıkmıyor. Kelimelerimi dikkatli seçmek istiyorum. 20 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz, maç 120 dakika. 2. golü yedik olmadı, elendik olmadı. Bana göre yakışıksız, gereksiz bir tezahürattı. Fenerbahçe duruşunda çok uzaktı. Ama ne yapmamız gerek, ağızlarına fermuar mı dikelim? Niye oldu o tepki? Maç başlamadan Türkiye'de bir takımda eskiden top oynayan kalecinin tribünü germesiyle başladı. Sonra gol geldi, tam önümüzde yine o oyuncu, yedek kulübesinden fırlayarak öyle hareketler yaptı ki sonra golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var. Yine de bize yakışmadı söylem. Lucescu'ya teşekkür etmek istiyorum, yanına çağırıp bağırıp çağırdı oyuncuya. Sayın Lucescu tezahüratı protesto etti dediler.

Can Gebetaş: Rakip takımın medya sorumlusu Lucescu'nun 15 dakikalık bir işi olduğu için Jesus'un toplantı yapmasını istedi. Israr ettiler, hocamız başladı. Lucescu geldi, sonra bizim uçağa yetişmemiz lazım deyip gittiler. Protesto olmadığını basın mensuplarına da bildirdik.

Ali Koç: Bu tezahüratları gereksiz buluyorum. Ama 115 yıllık şanlı tarihiyle büyük Fenerbahçe'yi bir kısım taraftarın üzerinden yaftalamaya çalışmak, sporu bilmemek, tamamen rakibi incitmek için yapılan 20 saniyelik tezahüratı siyasal kimliğe oturtanları kınıyorum. Türkiye'nin de Fenerbahçe'nin de bu işgalle duruşu nettir. Nedir o duruş? Biz kimsenin yanında değiliz, savaşa karşıyız, insanlığın yanındayız. Biz de Ukraynalı sporcu da var, Rus sporcu da var.

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