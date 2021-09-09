Ukrayna Meclisi Bitcoin ve diğer kripto paraları yasal olarak tanıyan kanunu 276 evet ve 6 hayır oyuyla kabul etti. Daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu.
Ancak Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin imzasıyla yürürlüğe girecek kanun ile kripto paralar yasal zemine kavuşuyor. Böylece yatırımcı ve kripto para borsaları dolandırıcılara karşı yasal olarak korunma imkanına sahip olacak.
Ancak Ukrayna finansal varlık olarak Bitcoin'i tanısa da El Salvador'daki gibi resmi bir para birimi olarak kabul etmedi. Yani Ukraynalılar günlük hayatta ödemelerini hala yerel parayla yapmak zorunda.
KALICI OLDUĞU KABUL EDİLDİ
Halihazırda Ukraynalılar yukarıda belirtildiği gibi kripto para alım satımı yapabiliyordu. Dolayısıyla meclisten yasa geçti diye bir anda bu ülkeden kripto paralara bir talep patlaması yaşanmayacak.
Kripto para piyasası için Ukrayna'da çıkan yasanın asıl önemi bir devletin Bitcoin'in artık kalıcı olduğunu kabul ederek yasal zemine oturtmuş olması.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2022 yılında ülkenin kripto para piyasasını yabancı yatırımcı ve şirketlere açmak istediklerini söyledi. Tabii bunun olabilmesi için önce kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin yasaların da çıkarılması gerekiyor.
YATAY SEYİR SÜRÜYOR
Ukrayna Meclisi'nin aldığı karar Bitcoin fiyatında önemli bir harekete yol açmamıştı. Bitcoin 2 gün önce 51.000 dolardan 1 saat içinde 42.300 dolara gerilemiş, ardından 47.000 dolara geri çıkmıştı.
Bitcoin dünden bu yana 46.000-47.000 dolar aralığına oturmuş durumda.
Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.6 düşüşle 46.140 dolara geriledi. Ethereum ise günlük yüzde 1.37 yükselişle 3.487 dolara çıktı. Solana ise yüzde 22 yükselişle 205 dolara ulaştı ve şu ana kadar günün en dikkat çeken hareketine imza attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!