Ukrayna, bir Rus savaş gemisini daha mı vurdu?

Son dakika: Ukrayna, bir Rus savaş gemisini daha mı vurdu?

HABERTURK.COM

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Amiral Makarov savaş gemisi Ukrayna füzeleri tarafından vurulduğunu ve alevler içinde kaldığını iddia etti.

Fırkateyn, ABD istihbaratının Ukrayna'nın Rus savaş gemisi Moskva'yı haftalar önce bulup batırmasına yardım ettiğine dair raporlardan sonra, Rusya'nın en son yüksek profilli kaybı olacak.

Savaş gemisinin Odesa'nın güneyinde Karadeniz'deki Yılan Adası'na yakın bir yerde seyrettiği söyleniyordu. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, Telegram sayfasında Amiral Makarov'un Ukraynalı Neptün gemisavar füzesi tarafından vurulduğunu iddia etti. Gerashchenko Kırım'da konuşlanmış Rus donanma gemilerinin Amiral Makarov'a yardım için gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna devlet haber sitesi Dumskaya ise, Rus kuvvetlerinin 180 kişilik olduğu söylenen geminin mürettebatını kurtarmak için helikopterler gönderdiğini söyledi. Amiral Makarov, World Directory of Modern Warships'e göre güdümlü füzelerle dolu modern bir fırkateyn. Kaybedilmesi durumunda ise, Rusya'nın fırkateyn filosu 10'a düşecek.

Rusya Savunma Bakanlığı ise haberler hakkında henüz yorum yapmadı.

MOSKOVA KRUVAZÖRÜ VURULMUŞTU

Ukrayna, geçtiğimiz ay Rusya'nın Moskova isimli kruvazörünü vurduğunu duyurmuş, ardından Rusya geminin battığını açıklamıştı.

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atılmıştı. NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı iddia edilmişti.