Uğurkan Erez Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda'nın bugün yayınlanan son bölümünde jüri üyesi Uğurkan Erez yer almadı.

UĞURKAN EREZ DOYA DOYA MODA'DA NEDEN YOK?

Uğurkan Erez, Doya Doya Moda'da neden olmadığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla açıklık getirdi.

İşte, Uğurkan Erez'in açıklaması

“Veeee bugünden itibaren 4 gün “Doya Doya Moda”programında yokum. Çekimler zamanı dayandım ama sonra 40 derece ateşle ciğerlerime kadar inen ağır bir grip geçirdim.. gözlerimi açamıyordum,h iç böylesini geçirmemiştim.. hastalıklarımı normalde yazmam ama ekranda görmeyince soracaksınız diye yazdım.. şimdi iyiyim ve işlerime devam.. dikkat edin kendinize lütfen,en önemlisi bağışıklığınızı bir şekilde düşürmemeye çalışın, tabii ben de ve çok sağlıklı, sevgi dolu günlere Arkadaşlarımmmm..:))seviyorum sizleri.”