"Deniz Akkaya'yı beğenmemiştim"

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Uğurkan Erez, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Erez, bir dönem çobanlık yaptığını ifade etti.

Uğurkan Erez, "Et ihracatı yapıyoruz. Mersin’deyim. Hayvanlar hazır. Koyunların başında ben. Bir çoban şalvarım var. O koyunları hazırlıyorum, güdüyorum. Libya’ya gittim, bir araba arkamdan kornaya basıyor. Zeynep Özal, benim çocukluk arkadaşım. ‘Ger, burada çalış’ dedi. Bir süre orada çalıştım." ifadelerini kullandı.

"SENDEN BİR ŞEY OLMAZ"

Deniz Akkaya'yı ilk çıktığı dönem beğenmediğini açıklayan Erez, konuyla ilgili, "Ajansta benim çocuklarımdan biriydi. Boylu bir kız ama o anda elektrik almıyorum. Yarışma bitti, geldi yanıma. ‘Manken olmak istiyorum’ dedi. ‘Senden hiçbir şey olmaz. Çekil, git yanımdan’ dedim. Seneler sonra bir kız geldi. ‘Senden hiçbir şey olmaz demiştiniz. Buyurun, nasılım?’ dedi. Sonra Deniz'siz bir defile yapmadım. Çok iyi bir manken oldu." şeklinde konuştu.

"EŞİME MİNİ ETEK GİYDİRMEZDİM"

'Kıskançlık' itirafında da bulunan ünlü modacı, "20’li yaşlarda çok kıskançtım. Eşime ‘Benim yanımda giy, tek başına mini etek giyme’ derdim. Kızıma da aynı şekilde karışırdım. Tabii şimdi hiçbir şeylerine karışmıyorum. Eşimle ayrıyız. Kıskançlık huyum vardı ama belirli bir yaştan sonra bunlar gidiyor." dedi.