İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la, Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istedi. Trabzonspor Yönetimi, 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dinlemeyecek. Uğurcan bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maça çıkarken bir de asist yaptı.

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