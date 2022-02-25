Hesabı çalındı!

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Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren hackerların hedefindeki kişi bu kez oyuncu Uğur Uzunel oldu.

Uzunel, hesabının çalınmasıyla ilgili hukuki işlemleri başlattı. 33 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşlarını ve takipçilerini kendi adından gelen mesajlara karşı uyardı.