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Uğur Uzunel'den Merve Dizdar açıklaması: Bu konu kapansa iyi olur - Magazin haberleri

Uğur Uzunel'den Merve Dizdar açıklaması: Bu konu kapansa iyi olur

Ünlü oyuncu Uğur Uzunel, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Rol arkadaşı Merve Dizdar'ın üç yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Uzunel, hakkındaki iddialara tepki gösterdi

15.07.2021 - 12:20 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar'dan geçtiğimiz ay boşanacağını duyurmuştu. Ayrılık haberlerinin basına yansımasının ardından Dizdar'ın adı 'ihanet' iddialarına karıştı.

  • Dizdar'ın evli olduğu dönemde rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yakınlaştığı iddia edildi.

    "ÇİRKİN İDDİALARIN GERÇEKLİĞİ YOK"

    Ünlü oyuncu çıkan iddiaların ardından, "Magazin bilmiyorum, anlamam da. Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru... Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle rica ederim. Ne Gürhan, ne ben birbirimizi aldatmadık. yasak aşk yaşamadık kimseyle. Sadece bitti. Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • "BU KONU KAPANSA İYİ OLUR"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaşananların ardından Uğur Uzunel, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Uzunel, rol arkadaşı Dizdar'ın evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilmesiyle ilgili iddialara isyan etti.

  • Uzunel, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence. Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

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