Dizdar'ın evli olduğu dönemde rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yakınlaştığı iddia edildi.



"ÇİRKİN İDDİALARIN GERÇEKLİĞİ YOK"



Ünlü oyuncu çıkan iddiaların ardından, "Magazin bilmiyorum, anlamam da. Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru... Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle rica ederim. Ne Gürhan, ne ben birbirimizi aldatmadık. yasak aşk yaşamadık kimseyle. Sadece bitti. Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.