Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Uğur Mumcu tiyatro oyunuyla anıldı - Magazin haberleri

Uğur Mumcu tiyatro oyunuyla anıldı

Levent Üzümcü Tiyatrosu, 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun anısına 'Unutma Bizi' oyununu Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin’de sahneledi

Giriş: 15.04.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
Uğur Mumcu tiyatro oyunuyla anıldı - Magazin haberleri
İHA

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Unutma Bizi' oyunu, Mersinli sanatseverlerle buluştu. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Yenişehir Belediye Başkanvekili Özgür Emire de vatandaşlarla birlikte izledi.

Orhan Aydın ve Levent Üzümcü’nün oynadığı oyunda Uğur Mumcu’nun hayatı anlatılırken, piyanist Dengin Ceyhan eşliğinde sanatçı Gülcan Altan da sahne aldı. Mersinli sanatseverler oyuna ilgi gösterdi.

Oyun sonunda konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanvekili Özgür Emire, “Sizleri Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanımız, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımızla Euroleague Women finalleri için yurt dışında. Takımımıza başarılar diliyoruz. 'Unutma Bizi' oyununu bugün burada sahneleyen Levent Üzümcü Tiyatro ekibini saygıyla selamlıyor, çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu’yu aramızdan koparılışının 30'uncu yılında saygıyla anıyoruz” dedi.

Fotoğraflar: İHA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
YSK geçici aday listesini yayınladı
YSK geçici aday listesini yayınladı
Ramazan 24. gün iftar menüsü
Ramazan 24. gün iftar menüsü
Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dışişleri: Sudan'daki çatışmalardan endişe duyuyoruz
Dışişleri: Sudan'daki çatışmalardan endişe duyuyoruz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.