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Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anıldı

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı evinin önünde karanfillerle anıldı

Giriş: 24.01.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde karanfillerle anıldı - Güncel haberler
Uğur Mumcu, evinin önünde karanfillerle anıldı
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DHA

Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre Uğur Mumcu´yu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu´nun ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, ardından beraberindeki heyetle anma töreninden ayrıldı.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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