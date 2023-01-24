Uğur Mumcu, evinin önünde karanfillerle anıldı

DHA'da yer alan habere göre Uğur Mumcu´yu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.

Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu´nun ailesini evinde ziyaret etti.