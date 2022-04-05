Fenerbahçe'de 9 Nisan'da gerçekleşecek olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıklayan gazeteci Uğur Dündar, 9 Eylül Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Adaylık süreciyle ilgili konuşan Dündar "3 Mayıs’ta 115. yaşını gururla kutlayacağımız 1907'li Armada'nın çok sıkı bir taraftarıyım. Fenerbahçelilik bize Kuvayi Milliye’den bu yana babadan oğula geçen çok değerli bir mirastır. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu; kulübümüzün en yüksek rütbeli, Fenerbahçe’yi yakından tanıyan akil insanların danışma ortamı. Prestij makamdır. Onurdur orada olmak. Bu çok önemli makamın, senatonun, organın halen verimli, üretken çalıştığını söylemek mümkün değil! Çekişmeler, bölünmeler, ayrışmalar had safhada. Ben de mottomu 'Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olacağım' diye belirledim, adaylığımı da açıkladım." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın 1999-2001 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde yönetimde yer aldığını ve ikinci başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatan Dündar, ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü, adaylığını paylaştığını ve eski başkanların da görüşünü aldığını aktardı.

Sarı-lacivertli kulübün divan kurulu başkanı Vefa Küçük'ün "Düelloya davet ediyorum" sözlerine yanıt veren Dündar, "Neyi paylaşamıyoruz? Fenerbahçe kültüründe 'rövanş' diye bir sözcük yoktur, hizmet yarışı vardır. Soranlara hep aynı şeyi söylüyorum; Bizler Fenerbahçe’nin akil insanlarıyız. Kavgadan, düellodan, rövanştan bahsetmek bize, Fenerbahçeli'ye yakışmaz. Başkanlık yarışında örnek olmalıyız. Kullanılan dili özenle seçmeliyiz. 'Siyaset yapacak' diyenler de Fenerbahçe'nin izlediği rotayı değiştirmek isteyenler. Fenerbahçe camiasının birlik ve bütünlüğü için verdiğimiz mesajlara büyük ilgi gösteren Yüksek Divan Kurulumuzun değerli üyelerine de sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha tekrarlıyorum." İfadelerini kullandı.

3 TEMMUZ SÜRECİ

3 Temmuz sürecine de değinen ve Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirten Dündar, “FETÖ, devleti ve rejimi ele geçirmek üzere son hamlelerini yaparken onu al aşağı edendir Fenerbahçemiz. Rejimi koruyandır. Cumhuriyet ilke ve değerlerine sahip çıkandır. 3 Temmuz 2011’de o hain terör örgütüne karşı dimdik duran güçtür. Atatürk ilkelerini sahiplenendir Fenerbahçe. Milli Mücadele'de varını yoğunu harcamıştır yöneticisiyle, futbolcusuyla, gönül verenleriyle... Bunları dillendirmek mi siyaset yapmamış?" dedi.

"NE KOÇ'UN NE YILDIRIM'IN ADAYIYIM"

Dündar sözlerini “Sayın Aziz Yıldırım geçmiş dönemin en değerli başkanıdır, benim dileğim sayın Ali Koç’un da geleceğimizin en değerli başkanı olmasıdır. Ben ne Aziz Yıldırım'ın, ne de Ali Koç'un adayıyım. Kimsenin adamı değilim. Bu yarış da Aziz Yıldırım-Ali Koç yarışı değil! Fenerbahçe’yi acaba yarınlara daha güçlü, daha birlik ve bütünlük içinde nasıl taşıyabiliriz yarışıdır. Bir şölene dönüştürmeliyiz Sonuçta hizmet edeceğimiz Fenerbahçe’dir. Medeni bir üslupla projelerimizden bahsedelim, neler yapabileceğimizi konuşalım. Ben toplumun doğru bilgilenme hakkına yarım asırdır hizmet etmiş gazeteciyim. Bir kişinin adamıyım; Mustafa Kemal Atatürk'ün adamıyım! Ben Mustafa Kemal'in askeriyim kardeşim!" diyerek noktalıyor.

UĞUR DÜNDAR'IN ÜYELERE MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu üyelerine hitaben yayınlandığı mesajda şu ibarelere yer verdi:

"Merhaba, Ben Uğur Dündar.



Babamdan bana, benden evlatlarıma miras Fenerbahçe sevdamdan aldığım cesaret ve şevkle, 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adayım.



Yarım asrı aşkın gazetecilik yaşamım boyunca, hiçbir makamın, hiçbir ideolojinin tahakkümü altında olmadım. En önemli hedefim sizlere salt gerçeği en hızlı şekilde ulaştırmak oldu.



Tarafıma ulaşan yoğun talep ve teveccühle, Fenerbahçe’nin senatosu konumunda olan, camiamızın en kıdemli danışma organı Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na, yıllardır taşıdığım adalet, vicdan ve Atatürkçülük doğrularımla aday oldum.



Fenerbahçe’nin muhtaç olduğu güç, yine camiamızın içerisinde ziyadesiyle mevcuttur. Amacımız, bu gücü tek vücutta toplayıp kulübümüzün hak ettiği noktalara ulaşmasına yardımcı olmaktır.



Seçim ofisimiz Faruk Ilgaz Tesislerimiz’de yer alıyor. Tüm Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerimizin ziyaretini ve desteğini bekliyor, sağlıklı günler diliyorum."

ADAYLIĞINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI