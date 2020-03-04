"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Biliyorsunuz zaten sormuştunuz daha önceden de. Öyle bir şey yok gerçekten. Çok fantastik şeyler bunlar. Uğur evlenirken böyle bir yüzük taktı, gönlünden kopmuş. Bu doğru ama böyle ev haberleri doğru değil. Öyle bir şey söz konusu değil.