Ufuk Özkan ile Sibel Osmanoğlu'nun baş başa akşam yemeği

AŞKI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞTİ



Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile birlikteliğini bu paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu, "İyi ki..." ifadelerini kullanıp, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojisi de eklemişti.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram