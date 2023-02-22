Ünlü oyuncu deprem bölgesinde

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Ufuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremzedelerin yardımına koştu.

Arama kurtarma ekiplerine de destek veren ünlü oyuncu, "Bu gurur 110 saat sonra enkazdan çıkan Ali amca ve teyzem içindi. Prensipleri gereği videoda yer almayan ve işini en iyi şekilde yapan askerimize, kurtarma ekibimize ve gönüllülere teşekkür ederiz. Moral lazım hepimize. Çalışmaya devam" dedi.

Bayraktar, daha sonrasında ise çağrıda bulunarak, "Arkadaşlar lütfen yanlış bilgi yaymayalım, bir yerde gıda ihtiyacı olmayıp oraya gıda fazla yığılınca farklı durumlar olabiliyor, ihtiyacı olan yerlere ulaşması lazım. Burada yardım malzemesi olarak tuvalet, çadır ve sobaya ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı. DEPREM FELAKETİNDE SON DURUM AÇIKLANDI O İSİMLER DEPREM PAYLAŞIMI YAPMADIKLARI İÇİN TEPKİ TOPLADILAR!

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