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Ufuk Bayraktar deprem bölgesinde

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'a gitti. Bayraktar, depremzedelerin yardımına koştu

Giriş: 22.02.2023 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Ufuk Bayraktar deprem bölgesinde - Deprem haberleri
Ünlü oyuncu deprem bölgesinde
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Ufuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremzedelerin yardımına koştu.

Arama kurtarma ekiplerine de destek veren ünlü oyuncu, "Bu gurur 110 saat sonra enkazdan çıkan Ali amca ve teyzem içindi. Prensipleri gereği videoda yer almayan ve işini en iyi şekilde yapan askerimize, kurtarma ekibimize ve gönüllülere teşekkür ederiz. Moral lazım hepimize. Çalışmaya devam" dedi.

Bayraktar, daha sonrasında ise çağrıda bulunarak, "Arkadaşlar lütfen yanlış bilgi yaymayalım, bir yerde gıda ihtiyacı olmayıp oraya gıda fazla yığılınca farklı durumlar olabiliyor, ihtiyacı olan yerlere ulaşması lazım. Burada yardım malzemesi olarak tuvalet, çadır ve sobaya ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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