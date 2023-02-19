6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Kilis, Elazığ ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de yaralandığı bu felaket dünyada da ses getirmişti. Birçok ünlü sosyal medya hesabından Türkiye için yardım toplarken, bazı dünyaca ünlü isimler bu felakete karşı sessiz kalmıştı. İşte ülkemizin yaşadığı bu zor durumda destek olmayan dünyaca ünlü isimler...