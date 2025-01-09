Ufuk Bayraktar dayı oldu - Magazin haberleri

Ufuk Bayraktar dayı oldu - Magazin haberleri

'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' adlı filmin çekimleri için sette bulunan Uğur Bayraktar, dayı oldu.

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Sema Bayraktar'ın ikiz erkek bebeği oldu. Müjdeli haberi sette alan Ufuk Bayraktar, çekimlerin bitmesinin ardından soluğu yeğenlerinin yanında aldı.

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İlk kez dayı olmanın sevincini yaşayan Ufuk Bayraktar'ın yeğenleri ise Mehmet Sarp ve Ahmet Pars isimlerini aldı. Yeğenleriyle fotoğraf çektiren Ufuk Bayraktar'a "Minik dayılar geldi" yorumları yapıldı.