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        Haberler Magazin Ufuk Bayraktar dayı oldu - Magazin haberleri

        Ufuk Bayraktar dayı oldu

        Şu sıralar 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' filminin çekimleri için koşturan Ufuk Bayraktar, sette dayı olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncunun kız kardeşi Sema Bayraktar'ın ikiz erkek bebeği oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:59
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        Ünlü oyuncu dayı oldu
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        'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' adlı filmin çekimleri için sette bulunan Uğur Bayraktar, dayı oldu.

        Ünlü oyuncunun kız kardeşi Sema Bayraktar'ın ikiz erkek bebeği oldu. Müjdeli haberi sette alan Ufuk Bayraktar, çekimlerin bitmesinin ardından soluğu yeğenlerinin yanında aldı.

        İlk kez dayı olmanın sevincini yaşayan Ufuk Bayraktar'ın yeğenleri ise Mehmet Sarp ve Ahmet Pars isimlerini aldı. Yeğenleriyle fotoğraf çektiren Ufuk Bayraktar'a "Minik dayılar geldi" yorumları yapıldı.

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        #Ufuk Bayraktar

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