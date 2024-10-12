UEFA Uluslar Ligi’nde 8 karşılaşma oynandı: İspanya, Danimarka'yı tek golle geçti!
UEFA Uluslar Ligi bugün 8 karşılaşmayla devam etti. İspanya evinde Danimarka'yı ile 1-0 mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...
UEFA Uluslar Ligi bugün 8 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya evinde Danimarka’yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
A Ligi Grup 1
Hırvatistan – İskoçya: 2-1
Polonya – Portekiz: 1-3
A Ligi Grup 4
İspanya – Danimarka: 1-0
Sırbistan – İsviçre: 2-0
C Ligi Grup 2
Litvanya – Kosova: 1-2
Güney Kıbrıs – Romanya: 0-3
C Ligi Grup 3
Bulgaristan – Lüksemburg: 0-0
Belarus – Kuzey İrlanda: 0-0