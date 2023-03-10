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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! 2023 Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya çıktı?

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe, ilk yarısında birçok net gol kaçırdığı mücadelede Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki Türk takımlarından Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti. Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının ardından ülke puanında durum değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

Giriş: 10.03.2023 - 01:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe, ilk yarısında birçok net gol kaçırdığı mücadelede Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Avrupa'da 10 maç aranın ardından yenilgiyi hatırlayan sarı-lacivertlilerin tarihi yenilmezlik serisi de sona erdi. Avrupa Konferans Ligi'ndeki Türk takımlarından Medipol Başakşehir ise deplasmanda Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti. Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının ardından ülke puanında durum değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

  • (22. SIRA) GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ: 24.475

  • (21. SIRA) İSRAİL. 25.000

  • (20. SIRA) YUNANİSTAN:25.225

  • (19. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.400

  • (18. SIRA) RUSYA: 26.215

  • (17. SIRA) DANİMARKA: 27.825

  • (16. SIRA) NORVEÇ: 29.000

  • (15. SIRA) ÇEKYA: 29.050

  • (14. SIRA) UKRAYNA: 29.500

  • (13. SIRA) İSVİÇRE: 29.925

  • (12. SIRA) TÜRKİYE: 31.700

  • (11. SIRA) SIRBİSTAN: 32.375

  • (10. SIRA) AVUSTURYA: 34.000

  • (9 SIRA) İSKOÇYA: 36.400

  • (8. SIRA) BELÇİKA: 40.000

  • (7. SIRA) PORTEKİZ: 55.382

  • (6. SIRA) HOLLANDA: 57.900

  • (5. SIRA) FRANSA: 60.664

  • (4. SIRA) İTALYA: 75.497

  • (3. SIRA) ALMANYA: 81.356

  • (2. SIRA) İSPANYA: 90.141

  • (1. SIRA) İNGİLTERE: 105.141

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