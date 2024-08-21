UEFA ülke puanı sıralaması 22 Ağustos 2024: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı için kritik haftaya girildi. Şampiyonlar Ligi play-off maçında Galatasaray bu akşam Young Boys ile, Beşiktaş Avrupa Lig play-off turunda Lugano takımıyla, Konferans Ligi play-off maçında ise Gallen - Trabzonspor, St. Patricks ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla bir basamak geriledi, Çek Cumhuriyeti'nin gerisine düştü. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte 22 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı sıralasmı güncel son durum...
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaştı. Zorlu mücadele nedeniyle UEFA ülke puanı sıralaması güncel durumu gündemdeki yerini aldı. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ve beraberlik UEFA ülke puanı adına büyük önem teşkil ediyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri ve puanı...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 58.093
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6- HOLLANDA - 54.566
7- PORTEKİZ - 49.916
8 - BELÇİKA - 43.600
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.550
10- TÜRKİYE - 35.300
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11- NORVEÇ 31.000
12- İSRAİL - 30.125
13 - AVUSTURYA - 29.300
14- DANİMARKA - 28.825
15- YUNANİSTAN - 750
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TEMSİLCİLERİMİZİN OYNACAĞI MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi play-off maçında Galatasaray, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da Young Boys takımıyla karşılacak.
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Beşiktaş Avrupa Ligi’ne play-off turunda Lugano takımıyla 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30’da oynayacak.
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Konferans Ligi play-off maçında ise 22 Ağustos saat 22.00’de Gallen - Trabzonspor ve saat 21.45’te St. Patricks ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.