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        Haberler Bilgi UEFA ülke puanı sıralaması 8 Ağustos 2024: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralaması 8 Ağustos 2024: UEFA ülke puanında Türkiye'nin sıralaması değişti!

        UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un maçları sebebiyle gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin Lille mağlubiyetinin ardından Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişerek, bir basamak geriledi. Bilindiği gibi; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nden aldığı galibiyet ve beraberlikle ülke puanına katkıda bulunuyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte 8 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:16
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralaması temsilcilerimizin maçları nedeniyle futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son dönemde Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına önemli şekilde katkıda bulunan Fenerbahçe, Lille mağlubiyeti sonrasında Türkiye bir basamak geriledi. Peki, "Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanında son durum...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

          UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

          Fenerbahçe’nin Lille mağlubiyeti ve Sparta Prag'ın FCSB beraberliği ile 10.sıraya düştük. Türkiye 34.800 puanla 10. sıraya gerilerken, Çekya 34.850 puanla 9. sıraya yerleşti.

        • 3

          TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

          1- İNGİLTERE - 89.160

          2-İTALYA - 79.106

          3- İSPANYA - 73.989

          4-ALMANYA - 71.660

          5- FRANSA - 57.879

        • 4

          6- HOLLANDA - 54.316

          7- PORTEKİZ - 49.216

          8 - BELÇİKA - 43.100

          9- ÇEK CUMHURİYETİ - 35.850

          10- TÜRKİYE - 34.800

        • 5

          11- NORVEÇ 29.750

          12- İSRAİL - 29.750

          13 - AVUSTURYA - 28.600

          14- DANİMARKA - 28.450

          15- YUNANİSTAN 28.250

        • 6

          TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

          Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

          Fenerbahçe, Lille engelini aşarsa SK Slavia Praha ve R. Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

          Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        • 7

          Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien'i geçmesi durumunda, play-off etabında Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

          Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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