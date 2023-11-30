2023-2024 sezonu Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yoluna devam eden Türkiye, bu sezon şimdiye dek en çok puan toplayan ülkelerden biri durumunda. Bu sayede 4 sıra birden yükselen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumunu derledik...