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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı güncel sıralaması 2024 | Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, Türkiye'nin kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına katkıda bulunan sarı lacivertliler, Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde çeyrek finalden devam ediyor. Çeyrek final maçları öncesinde Türkiye'nin UEFA ülke puanınında ki sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA ülke puanı sıralaması kulüp ve milli takımların turnuvalarda aldığı sonuçlar çerçevesinde değişiklik göstermektedir. İşte 2024 güncel Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 00:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:40
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralaması Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı sonrasında gündemi meşgul etmeye başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son turunda Union Saint-Gilloise'a 1-0 skorla mağlup olarak, skor avantajıyla çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi. Yaşanan bu gelişme, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, Türkiye'nin kaç puanı var?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 UEFA ülke puanı sıralaması...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

          UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

        • 3

          Elemelerde;

          Galibiyet: 1 puan

          Beraberlik: 0,5 puan.

          Gruplar ve sonrasında;

          Galibiyet: 2 puan

          Beraberlik: 1 puan.

          Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

        • 4

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

          2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

          Türkiye UEFA ülke pyanı sıralamasında ilk 10'u garantilemiş oldu.

          Bu sonuçla 2024-2025 sezonu lig şampiyonu direkt Şampiyonlar Ligi'nde katılacak. Lig ikincisi ise Şampiyonlar ligine ön elemelerden katılacak.

        • 5

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL TABLO

          1-İNGİLTERE 102.303

          2-İSPANYA 87,864

          3-İTALYA 86,426

          4-ALMANYA 83,165

        • 6

          5-FRANSA 65,164

          6-HOLLANDA 61.300

          7-PORTEKİZ 55.982

        • 7

          8-BELÇİKA 47.200

          9- TÜRKİYE 38.100

          10- İSKOÇYA 36.050

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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