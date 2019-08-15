Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ile Avrupa Ligi Şampiyonu'nu karşı karşıya getiren ve her yıl Ağustos ayında tek maç usulü bir formatla sahibini bulan UEFA Süper Kupa, bu sezon Türkiye'ni ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynanan ve Liverpool'un, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek kazandığı UEFA Süper Kupa gecenin en fazla merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki UEFA Süper Kupa ilk ne zaman oynanmaya başladı? UEFA Süper Kupayı hangi kulüp kaç kere müzesine götürdü?

UEFA SÜPER KUPA ŞAMPİYONLARI

İlki 1972 yılında yılında yapılan ve 1973 yılından itibaren UEFA tarafından düzenlenen Süper Kupa 45. kez sahibini buldu.

Rakibi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool, bu kupayı 4'üncü kez müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk kulübü ise Galatasaray oldu. Avrupa Fatihi, 2000 yılında Real Madrid’i 2-1 yenerek kupaya uzandı.

- Milan ve Barcelona: 5 kez,

- Real Madrid ve Liverpool: 4 kez,

- Atletico Madrid ve Ajax: 3 kez, (UEFA, 1972 yılında Ajax'ın kazandığı Süper Kupa'yı, düzenleyicisi olmadığı için tanımıyor ve Hollanda temsilcisinin şampiyonluğunu 2 olarak sayıyor)

- Anderlecht, Valencia ve Juventus: 2 kez,

- Sevilla, Porto, Manchester United, Chelsea, Bayern Münih, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bükreş, Mechelen, Parma, Lazio, Galatasaray ve Zenit: 1 kez.