UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngiltere'nin Chelsea takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Villarreal karşılaştı.
Maçın 27. dakikasında Chelsea 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Havertz'in ceza alanına ortaladığı topu müsait pozisyondaki Ziyech ağlara gönderdi.
İlk yarının son bölümünde hakem Sergei Karasev, itirazları nedeniyle Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'e sarı kart gösterdi.
Karşılaşmanın 73. dakikasında skora denge geldi. Chelsea savunmasının uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Gerard Moreno, ceza alanında Dia ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
Uzatma bölümünde de iki takım skoru lehine değiştiremeyince şampiyonu belirlemek için seri penaltı atışlarına gidildi.
Chelsea'de Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic, Rüdiger atışları gole çevirirken, Havertz penaltıyı kaçırdı.
Villarreal'de ise Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mandi ve Albiol fileleri havalandıramadı.
Chelsea, 1998'den sonra tarihinde ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Londra ekibi, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında ise finalden eli boş ayrılmıştı.
Stat: Windsor Park
Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin (Rusya)
Chelsea: Mendy (Dk. 119 Kepa), Zouma (Dk. 66 Christensen), Chalobah, Rudiger, Hudson-Odoi (Dk. 82 Azpilicueta), Kante (Dk. 65 Jorginho), Kovacic, Alonso, Ziyech (Dk. 43 Pulisic), Havertz, Werner (Dk. 65 Mount)
Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Dk. 58 Estupinan), Trigueros (Dk. 71 Gomez), Capoue (Dk. 70 Gaspar), Alberto Moreno (Dk. 85 Morlanes), Pino (Dk. 91 Mandi), Dia (Dk. 86 Raba), Gerard Moreno
Goller: Dk. 27 Ziyech (Chelsea), Dk. 73 Gerard Moreno (Villarreal)
Sarı kartlar: Dk. 45 Rudiger (Chelsea), Dk. 61 Pino, Dk. 119 Raba (Villarreal)
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