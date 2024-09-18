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        Haberler Bilgi Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Bugün devam eden maç programında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Nuri Şahin yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan sarı- siyahlılar, rakibini saf dışı bırakarak sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Club Brugge- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:47
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        • 1

          Club Brugge- Borussia Dortmund maçına sayılı saatler kaldı. Alman ekibi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 2-0 kaybetti ve kupayı son anda elinden kaçırdı. Bu sezonda ise Nuri Şahin yönetimindeki sarı- siyahlılar, Club Brugge deplasmanında kazanarak turnuvaya güzel başlangıç yapmayı hedefliyor. Öte yandan geçen sezon ligini şampiyon olarak tamamlayan Belçika ekibi, evinde zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar çıkarmak istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor ve takip ediyor. Peki, Club Brugge- Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          CLUB BRUGGE- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

          Club Brugge- Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          CLUB BRUGGE- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Club Brugge- Borussia Dortmund mücadelesi TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11

          Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper, Vetlesen, Onyedika, Olsen, Vanaken, Tzolis, Nilsson

        • 5

          BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

          Kobel, Anton, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini, Nmecha, Gross, Malen, Brandt, Adeyemi, Guirassy

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