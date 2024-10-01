UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Açılış gününde RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Yarının diğer maçında ise Portekiz ekibi Vitoria ile Slovenya temsilcisi Celje karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü ise Konferans Ligi'nde 16 karşılaşma oynanacak.

YENİ FORMATIYLA İLK KEZ UEFA Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle ilk kez düzenlenecek. Konferans Ligi'nde her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. REKLAM Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.​​​​​​ Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 17.30 RAMS Başakşehir-Rapid Wien 17.30 Vitoria-Celje 3 Ekim Çarşamba: 19.45 Molde-Larne 19.45 Legia Varşova-Real Betis 19.45 Heidenheim-Olimpija 19.45 Omonoia-Vikingur 19.45 Astana-TSC 19.45 Cercle Brugge-St. Gallen 19.45 Dinamo Minsk-Hearts 19.45 Noah-Mlada Boleslav 22.00 Chelsea-Gent 22.00 Kopenhag-Jagiellonia 22.00 Fiorentina-The New Saints 22.00 LASK-Djurgarden 22.00 Shamrock Rovers-APOEL 22.00 Lugano-Helsinki 22.00 Petrocub-Pafos 22.00 Borac-Panathinaikos