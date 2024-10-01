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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor

        UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:20
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        Konferans Ligi heyecanı başlıyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

        Açılış gününde RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Yarının diğer maçında ise Portekiz ekibi Vitoria ile Slovenya temsilcisi Celje karşı karşıya gelecek.

        Perşembe günü ise Konferans Ligi'nde 16 karşılaşma oynanacak.

        YENİ FORMATIYLA İLK KEZ

        UEFA Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle ilk kez düzenlenecek.

        Konferans Ligi'nde her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

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        Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.​​​​​​

        Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        17.30 RAMS Başakşehir-Rapid Wien

        17.30 Vitoria-Celje

        3 Ekim Çarşamba:

        19.45 Molde-Larne

        19.45 Legia Varşova-Real Betis

        19.45 Heidenheim-Olimpija

        19.45 Omonoia-Vikingur

        19.45 Astana-TSC

        19.45 Cercle Brugge-St. Gallen

        19.45 Dinamo Minsk-Hearts

        19.45 Noah-Mlada Boleslav

        22.00 Chelsea-Gent

        22.00 Kopenhag-Jagiellonia

        22.00 Fiorentina-The New Saints

        22.00 LASK-Djurgarden

        22.00 Shamrock Rovers-APOEL

        22.00 Lugano-Helsinki

        22.00 Petrocub-Pafos

        22.00 Borac-Panathinaikos

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