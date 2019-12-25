UEFA, FFP raporunu açıkladı!

UEFA, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarıyla ilgili Finansal Fair Play raporunu açıkladı. Raporda Galatasaray'ın anlaşma şartlarına uyduğu bilgisi yer alırken, Beşiktaş'a 100 bin Euro para cezası uygulandığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında anlaşma şartlarını ihlal ettiği için duruşma aşamasında oldukları belirtildi. UEFA, 19 Temmuz'da Fenerbahçe'ye verdiği cezaları açıklamış; UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceği ve 20-21 ve 21-22 sezonlarındaki UEFA kadrolarının 23 futbolcuyla sınırlandırılmasına karar vermişti. Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getiren UEFA, aksi takdirde kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyeceğine de duyurmuştu.

Trabzonspor ise aynı dönemde verilen "UEFA katılım gelirinin yüzde 50'sine el konulması" kararını CAS'a taşımıştı.

Her iki takıma da 15 Ekim'e kadar "Finansal Fair Play şartlarının" yerine getirilmesi bildirilmişti.