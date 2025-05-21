UEFA, EURO 2028 elemelerinin formatını değiştirdi

UEFA'nın açıklamasına göre İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi.

Yeni formatta EURO 2028'in ev sahipleri İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in de elemelere katılmasına karar verildi.

REKLAM advertisement1

Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edecek.

Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 bileti alacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.

EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.