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UEFA'dan skandal karar! Özkahya ve ekibi geri çekildi!

UEFA Avrupa Ligi'nde F91 Dudelange ile APOEL arasında oynanacak maçın hakemi olan Halis Özkahya, Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin itirazı üzerine geri çekildi! UEFA, skandal bir karara imza atarak mücadeleye İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atadı

26.11.2019 - 15:45 | Güncelleme:
UEFA

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 28 Kasım Perşembe Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından dün yapılan açıklamada bu müsabakaya FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın atandığı duyurulmuştu. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacaktı.

Ancak Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu, UEFA'ya itiraz ederek Özkahya'nın değiştirilmesini talep etti. Bunun neticesinde UEFA atamayı değiştirerek F91 Dudelange - APOEL mücadelesinde İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yı görevlendirdi. Karşılaşmada Rocchi'ye, Giorgio Peretti ile Giorgio Schenone eşlik edecek.

APOEL'DEN AÇIKLAMA

APOEL konuya dair bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Türk hakemlerinin, 1974'ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA'nın değişiklik talebimizi anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz."

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