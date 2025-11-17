Habertürk
    Habertürk
        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçını yönetecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:20
        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nun 8. haftasında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak olan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

        Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

        Habertürk Anasayfa