17 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerFutbol

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

17.02.2020 - 13:34 | Güncelleme:
Cüneyt Çakır

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Halil Umut Meler'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'
Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'
8’inde yaşlılıktan öldü
8’inde yaşlılıktan öldü
150 TL'ye 5 adet pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti
150 TL'ye 5 adet pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti
Utanç verici olay! 'Sen git yarasaları ye'
Utanç verici olay! 'Sen git yarasaları ye'
Tottenham 90+4'te kazandı
Tottenham 90+4'te kazandı
Manchester City'ye 2 yıl men cezası!
Manchester City'ye 2 yıl men cezası!
Mou'dan milli yıldıza rekor teklif!
Mou'dan milli yıldıza rekor teklif!
Tottenham, FA Cup'ta 5. tura çıktı
Tottenham, FA Cup'ta 5. tura çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X