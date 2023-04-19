Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla tamamlanacak.

Tamamı yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından turnuvada yarı finale kalan takımlar belirlenecek.

Çeyrek final rövanş ayağının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): (0-1)

Sevilla (İspanya)-Manchester United (İngiltere): (2-2)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Juventus (İtalya): (0-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): (1-1