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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak

Giriş: 19.04.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla tamamlanacak.

Tamamı yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından turnuvada yarı finale kalan takımlar belirlenecek.

Çeyrek final rövanş ayağının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): (0-1)

Sevilla (İspanya)-Manchester United (İngiltere): (2-2)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Juventus (İtalya): (0-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): (1-1

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