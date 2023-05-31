UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla!

Puskas Arena'da oynanan maçta ilk golü Roma'dan Paulo Dybala attı. Dybala, 2011'de Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan Lionel Messi'den sonra bir Avrupa kupası final maçında gol atan ilk Arjantinli futbolcu oldu.

Sevilla'nın beraberlik golü ise 55. dakikada Jesus Navas'ın ortasında Mancini'nin kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Mücadelenin yarım saatlik uzatma bölümünde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.