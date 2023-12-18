UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte Galatasaray'ın rakibi!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. İşte play-off eşleşmeleri ve Galatasaray'ın rakibi...
Giriş: 18.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:32
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.
İşte Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri:
- 2
Milan - Rennes
- 3
Feyenoord - Roma
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- 4
Shakhtar Donetsk - Marsilya
- 5
Sporting Lizbon - Young Boys
- 6
GALATASARAY - SPARTA PRAG
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- 7
Freiburg - Lens
- 8
Benfica - Toulouse
- 9
Braga - Karabağ
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