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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:24
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        Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, perşembe günü oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        23 EKİM ÇARŞAMBA

        17.30 Galatasaray - Elfsborg

        17.30 Braga - Bodo/Glimt

        24 EKİM PERŞEMBE

        19.45 Roma - Dynamo Kiev

        19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

        19.45 Midtjylland - Union SG

        19.45 Ferencvaros - Nice

        19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

        19.45 PAOK - Viktoria Plzen

        19.45 Karabağ - Ajax

        22.00 Athletic Club - Slavia Prag

        22.00 Porto - Hoffenheim

        22.00 Twente - Lazio

        22.00 Fenerbahçe - Manchester United

        22.00 Malmö - Olympiacos

        22.00 Lyon - Beşiktaş

        22.00 Rangers - FCSB

        22.00 Anderlecht - Ludogorets

        22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

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