UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, perşembe günü oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde: 23 EKİM ÇARŞAMBA 17.30 Galatasaray - Elfsborg 17.30 Braga - Bodo/Glimt 24 EKİM PERŞEMBE 19.45 Roma - Dynamo Kiev 19.45 Eintracht Frankfurt - RFS 19.45 Midtjylland - Union SG 19.45 Ferencvaros - Nice 19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad 19.45 PAOK - Viktoria Plzen 19.45 Karabağ - Ajax 22.00 Athletic Club - Slavia Prag 22.00 Porto - Hoffenheim 22.00 Twente - Lazio 22.00 Fenerbahçe - Manchester United 22.00 Malmö - Olympiacos 22.00 Lyon - Beşiktaş

22.00 Rangers - FCSB 22.00 Anderlecht - Ludogorets 22.00 Tottenham - AZ Alkmaar