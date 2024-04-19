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        Haberler Dünyadan Ucuz Roman yıldızları 30 yıl sonra bir arada - magazin haberleri

        Ucuz Roman yıldızları 30 yıl sonra bir arada

        Kült filmler arasına giren 1994 yapımı 'Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) 30'uncu yılında filmin yıldızları John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:20
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        • 1

          John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel, başrollerinde yer aldıkları Quentin Tarantino imzalı 'Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) ilk çıkışından bu yana geçen 30 yılı kutlamak için bir araya geldi.

        • 2

          1995 yılında 'En İyi Film' dâhil 7 dalda Oscar'a aday gösterilen ve 'En İyi Orijinal Senaryo' Oscarı'nı kazanan fenomen filmin yıldızları, Hollywood'da düzenlenen 15. TCM Klasik Film Festivali'nde 1994'ün hit filminin gösteriminde buluştu.

        • 3

          Cora Sue Collins, Rosanna Arquette, Phil LaMarr, Julia Sweeney, Frank Whaley ve Eric Stoltz gibi isimlerin de katıldığı özel etkinlikte filmin yıldızları kırmızı halıda poz verdi.

        • 4

          'Ucuz Roman' (Pulp Fiction), yönetmen Tarantino'nun, Harvey Keitel'ın da rol aldığı 'Rezervuar Köpekleri'ni (Reservoir Dogs) 1992'de gösterime çıkardıktan sonra bir film yapımcısı olarak ana akım başarıya giden atılımını simgeliyordu.

        • 5

          Film, Los Angeles'ta yolları birbiriyle kesişen suçluların yer aldığı üç hikâyeyi konu alıyor.

        • 6

          Şu anda 70 yaşında olan John Travolta ve 75 yaşında olan Samuel L. Jackson, mafya babası 'Marsellus Wallace' (Ving Rhames) için çalışan iki infazcıyı canlandırırken; 53 yaşındaki Uma Thurman, 'Marsellus'un eşi 'Mia'ya hayat vermişti.

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