Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli!

İstanbul' da gece saatlerinde başlayarak sabaha karşı etkisini ciddi oranda arttıran sis, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun sisin etkisiyle birlikte görüş mesafesinin 175 metreye kadar düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
UÇAKLAR HAVADA UZUN SÜRE TUR ATTI
İHA'da yer alan habere göre yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda tarifeli uçak, yoğun sisin getirdiği düşük görüş mesafesi nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştiremiyor. İniş için alçalamayan uçaklar havada uzun süre tur atmak durumunda kaldı.
16 SEFER İPTAL EDİLDİ
Sisin etkisiyle yaşanan aksamalar nedeniyle, tarifeli seferlerde de rötarlar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şu ana kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 tarifeli uçak, başka meydanlara divert (yönelme) etti, yine 16 sefer ise iptal oldu.
BAZI UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanmak isteyen uçaklar da yerde bekliyor. Havada yakıt kritiğine giren uçaklardan bazıları ise İstanbul Havalimanı’na divert etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonların, hava koşullarının iyileşmesiyle saat 12.00’den itibaren yeniden başlaması bekleniyor.
Öte yandan, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede ise “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir. Divert uçuşlar devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir” denildi.
"GÜN İÇİNDE DEVAM ETMESİ BEKLENMEKTE"
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
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