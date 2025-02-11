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        Haberler Bilgi Gündem Uçuşlar iptal mi 11-12 Şubat 2025? THY, Pegasus, AJet iptal olan seferleri sorgulama ekranı ile iptal edilen uçak seferleri hangileri?

        11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir?

        İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Bugün ve yarın uçak seyahati yapmayı planlayan yolcular, "11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi?" diye araştırıyor. İşte, iptal edilen uçak seferlerini sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:32
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