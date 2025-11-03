Habertürk
        Uçurumda facia! 13 öğrenci yaralandı! | Son dakika haberleri

        Uçurumda facia! 13 öğrenci yaralandı!

        Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı. Kazada 13 öğrenci ve sürücü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:32 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:32
        Uçurumda facia! 13 öğrenci yaralandı!
        Konya'nın Hadim ilçesinde okul servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada 13 öğrenci ile sürücü yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kazada bir öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekiplerce güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

