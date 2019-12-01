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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) yarın saat 10.00'da 3. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. Türk ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2.4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 1.5 daralmıştı. Temmuz-eylül döneminde ise ekonomideki görece toparlanmanın verilere yansıması bekleniyor. Son açıklanan veriler ışığında analist tahminlerinde 3. çeyrek için yüzde 1'lik büyüme öngörüsü son dönemde öne çıkmaya başladı.

AA Finans'ın 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketine katılan 13 ekonomist söz konusu dönemde Türk ekonomisinin yüzde 1.1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0.2 ile yüzde 1.9 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2019 yılı geneli büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0.1, en yüksek yüzde 0.8 oldu.

Reuters'ın 17 kurumun katılımı ile yaptığı anketinde ise üçüncü çeyrek GSYH tahminleri yüzde 0.2 daralma ile yüzde 1.6 büyüme bandında yer aldı. Tahminlerin ortalaması yüzde 0.9, medyanı ise yüzde 1 oldu.

Reuters anketine katılan kurumların 3. çeyrek ve 2019 geneli büyüme tahminleri:

Kurum 3. çeyrek 2019 Abank 0.7 - Albaraka Türk 0.8 0.5 CA CIB 1.3 0.5 CEEMarketWatch -0.2 -0.9 Garanti BBVA 1.6 0.3 Gedik Yatırım 0.6 0.7 ING Bank 0.5 - İş Yatırım 1 0.25 İş Portföy 1 0.5 QNB Finansbank 1.5 0.8 Şeker Yatırım 0.8 0.2 Şekerbank 0.4 0.5 Tacirler Yatırım 1.1 0.5 TEB 0.5 0 Tera Brokers 1.1 0.1 UniCredit 1 - Yatırım Finansman 1.5 0.5 Ortalama 0.9 0.32 Medyan 1 0.5

Bunun yanında Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam),öncü göstergelere dayanarak yaptığı tahminlere göre GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1.0 artacak. Betam'dan Ozan Bakış ve Uğurcan Acar'ın, "Pozitif Büyüme" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2019 notunda, "Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Program´da 2019 büyümesi ilk olarak yüzde 2.3 olarak hedeflenmiş, geçen ay bu rakam yüzde 0.5 olarak revize edilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Buna karşılık Dünya Bankası, OECD ve IMF´nin en güncel 2019 yılı büyüme tahminleri sırasıyla yüzde 0.0 ve 0.3 ve 0.2 düzeyindedir. En son yayınlanan Kasım ayı Merkez Bankası beklenti anketinde ise 2019 yılı büyümesi için beklenti yüzde 0.3 düzeyinde."

TÜKETİM MALLARI İTHALATI YÜKSELİŞTE

Üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bazı tüketim öncü göstergelerinde düşüş sürerken, bazı kalemlerin artışa geçeceğinin de öngörüldüğü notta, "Nitekim ikinci çeyrekte yüzde 10.9 azalan tüketim malları ithalatının bu çeyrekte yüzde 6.9 artacağını öngörüyoruz. ÖTV´nin ise yüzde 8.1 artmasını bekliyoruz" denildi ve şu saptamalara yer verildi:

"Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde dayanıksız tüketim malları üretimi, ÖTV ve kamu tüketim harcamaları hariç tüm kalemlerde azalış bekliyoruz. Konut kredilerindeki yüzde 20´lik güçlü düşüş bu çeyrekte de devam ediyor.

KAMU YATIRIM HARCAMALARINDA ARTIŞ

"Özellikle önceki çeyrekte yüzde 47.7 azalan kamu yatırım harcamalarında bu çeyrekte yüzde 20 artış öngörüyoruz. Yatırım malı ithalatının ise yüzde 8.9 artacağını hesaplıyoruz.Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda kamu yatırım harcamaları hariç tüm kalemlerde azalış bekliyoruz. Kamu yatırım harcamalarının yıllık bazda yüzde 5.0 artmasını bekliyoruz."

İHRACATTAN YILLIK BÜYÜMEYE POZİTİF KATKI

"2019 yılının üçüncü çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ve ithalat rakamlarında artışlar bekliyoruz. İkinci çeyrekte azalmış olan ihracat ve ithalatın üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 3.5 ve yüzde 3.8 artacağını öngörüyoruz. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda ise ithalatın bu çeyrekte artık artacağını söyleyebiliriz (yüzde 2.3). İhracatın yüzde 7.1, altın dışı ihracatın ise yüzde 13.5 artmasını bekliyoruz.Yukarıdaki öngörüler ışığında üçüncü çeyrekte net ihracatın, yıllık büyümeye olan pozitif katkısının süreceğini ancak çeyreklik büyümeye negatif katkı yapacağını söyleyebiliriz."

'SON ÇEYREKTE HIZLANACAK'

Üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin değerlendirmede bulunan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan " Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentileri Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 1 büyüme kaydetmesi yönündedir. Tera Yatırım olarak bizim de bu dönem için yüzde 1.1’lik büyüme beklentimiz mevcuttur. Üçüncü çeyrekte 3 çeyrek daraldıktan sonra büyüme kaydetmesini beklediğimiz ekonomide büyüme oranının dördüncü çeyrekte daha da hızlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.