Üçüncü cemre düşmesi ne zaman? Cemre düşmesi nedir ve nereye düşer?
Üçüncü cemre düşme tarihi için geri sayım başladı. İlk iki cemre sırasıyla düşerken gözler üçüncü cemre düşmesinde. Son cemre toprağa düşecek. Peki Üçüncü cemre düşmesi ne zaman? Cemre düşmesi nedir ve nereye düşer?
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Havaların ısınması ve yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte bahar mevsiminin habercisi olan cemreler araştırılmaya başladı. Kış mevsiminin son günlerinde merakla beklenen konulardan biri de her yıl olduğu gibi cemre düşmesi. Baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşeceği tarih merak ediliyor. İşte cemre düşme tarihi
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CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?
Baharın habercilerinden olan ilk cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya, 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düştü.
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ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHİ
Üçüncü cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde ise toprağa düşüyor.
CEMRE NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
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