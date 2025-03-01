Üçüncü cemre düşmesi ne zaman? Cemre düşmesi nedir ve nereye düşer?

Havaların ısınması ve yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte bahar mevsiminin habercisi olan cemreler araştırılmaya başladı. Kış mevsiminin son günlerinde merakla beklenen konulardan biri de her yıl olduğu gibi cemre düşmesi. Baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşeceği tarih merak ediliyor. İşte cemre düşme tarihi