Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Üçüncü cemre düşmesi ne zaman? Cemre düşmesi nedir ve nereye düşer?

        Üçüncü cemre düşmesi ne zaman? Cemre düşmesi nedir ve nereye düşer?

        Üçüncü cemre düşme tarihi için geri sayım başladı. İlk iki cemre sırasıyla düşerken gözler üçüncü cemre düşmesinde. Son cemre toprağa düşecek. Peki Üçüncü cemre düşmesi ne zaman? Cemre düşmesi nedir ve nereye düşer?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Havaların ısınması ve yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte bahar mevsiminin habercisi olan cemreler araştırılmaya başladı. Kış mevsiminin son günlerinde merakla beklenen konulardan biri de her yıl olduğu gibi cemre düşmesi. Baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eden üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşeceği tarih merak ediliyor. İşte cemre düşme tarihi

        • 2

          CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

          Baharın habercilerinden olan ilk cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya, 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düştü.

        • 3

          ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHİ

          Üçüncü cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde ise toprağa düşüyor.

          CEMRE NEDİR?

          "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa