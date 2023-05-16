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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Doğalgaz bu ay bedava mı, fatura gelecek mi ve indirim ne zaman bitecek?

2023 Ücretsiz doğalgaz tarihleri: Doğalgaz bu ay bedava mı, indirim ne zaman bitiyor?

Filyos'ta bulunan Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay bedava olacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Aynı zamanda 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceği bilinirken, ücretsiz doğalgazın hangi tarihler arasında geçerli olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda EPDK doğalgaz faturalarında indirimin sona ereceği tarihi açıkladı. İşte 2023 ücretsiz doğalgaz tarihleri...

Giriş: 16.05.2023 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ücretsiz doğalgaz tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz konutlarda kullanılacak doğalgazın faturalara nasıl yansıyacağının usül ve esaslarının belirlendiğini vurguladı. Peki, "Doğalgaz bu ay bedava mı, fatura ödenecek mi, indirim ne zaman bitiyor?" İşte 2023 ücretsiz doğalgazın sona ereceği tarih...

  • DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELDİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

  • "Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.

  • DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

    "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. 

  • DOĞALGAZ FATURASI HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."

     

  • "1 AY BOYUNCA KONUTLARDA DOĞALGAZ ÜCRETSİZ OLACAK"

    Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pekçok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyaphısını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracağız.

  • AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

    Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor.  1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

     

  • EPDK BAŞKANI: VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜ OLMASIN

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Bedava Doğal Gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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