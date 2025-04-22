Çocuklara özel Körfez turu

İzmirli çocuklar için İZDENİZ ve İZDOĞA tarafından çok özel bir etkinlik daha planlandı. Konak İskele’den kalkacak tarihi Bergama Vapuru, 23 Nisan’a özel çocuklar için Körfez turu yapacak. Etkinliğe 7-12 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek. 14.00-16.00 saatleri arasındaki turda drama çalışması, Deniz İzcileri Atölyesi, Gemici Düğümleri ve Can Yeleği Giyme Atölyesi düzenlenecek. Bir yetişkin ve bir çocuğun katılımını kapsayacak turun biletleri için www.izdogaturizm.com adresi ziyaret edilebiliyor.

Doğal Yaşam Parkı ücretsiz

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda da 23 Nisan coşkusu yaşanacak. Doğal Yaşam Parkı’nın girişleri 19-27 Nisan tarihlerinde 18 yaş altı öğrenciler ve okul gezilerinin refakatçileri için ücretsiz olacak.

Su Sporları Şenliği

Bayram, İzmir’de çeşitli spor faaliyetlerine ve festival tadında etkinliklere de sahne olacak. 20 Nisan’da İnciraltı Su Sporları Tesisi’nde Su Sporları Şenliği düzenlenecek. İZDENİZ ve su sporları kulüpleri iş birliğindeki organizasyon, 13.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Kano ve optimist yelken etkinliğinde 10-15 yaş aralığındaki çocukların su sporlarına ilişkin bilgi alabileceği, deneyim yaşayabileceği ve eğlenebileceği alanlar oluşturulacak.

Belenbaşı Köyü Çocuk Bayramı ve Sporcu Çocuklar Şenliği

“Belenbaşı Köyü Çocuk Bayramı” adlı etkinlik kapsamında 23 Nisan’da 09.00-11.00 saatleri arasında köy meydanında “Mahallede Spor Var” projesiyle spor eğitimi alan çocuklar halk oyunları gösterisi yapacak. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi’nde ise Sporcu Çocuklar Şenliği 23 Nisan’da 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı (GÖSEV) iş birliğiyle yapılacak organizasyonda pek çok spor dalında deneyim alanları oluşturulacak.

Tiyatro oyunu ve spor şenliği

25 Nisan’da çocuklara yönelik tiyatro gösterisi de yapılacak. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda 18.00-19.30 saatlerinde Genç İzmir Tiyatro Topluluğu tarafından çocuklara özel ücretsiz “Şulibuli” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği de 26 Nisan’da 09.00-18.00 saatleri arasında Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile sponsor firmaların iş birliğinde yapılacak etkinlikte spor oyun ve deneyim alanları oluşturulacak. Ücretsiz buz pisti deneyimi, çocuk koşusu ve bisiklet sürüşü ile masal atölyesi de var.

23 Nisan Çocuk Şenliği ve Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda 26 Nisan’da Çocuk Şenliği düzenliyor. 13.00-15.30 saatlerindeki programda jimnastik, güreş ve judo gösteri turnuvası ile tekvando kuşak sınavı yapılacak. Spor salonunun dışında kurulacak spor deneyim alanlarında da eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği ise 29 Nisan’da 10.00-16.00 saatleri arasında yapılıyor. Cumhuriyet Meydanı’nın yanında yer alan çim alanda Türkiye Hentbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonda, alt yaş grupları hentbol takımlarıyla şenlik yapılacak.

AASSM çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından tasarlanan “Bir Varmış Bir Yokmuş, Çocuklar Söylermiş” isimli anlatımlı konser, 23 Nisan Çarşamba günü 17.30’da çocukların umut, barış, sevgi ve hoşgörü dolu dünyasını sanatla buluşturacak. AASSM’de 27 Nisan günü ise “Bayram Neşesi” adlı yaratıcı drama atölyesi de var. Saat 11.00 ve 12.00’de iki ayrı seans şeklinde yapılacak ücretsiz atölye, 5-7 yaş arası 15 çocuk ile sınırlı olacak. Katılım için 21 Nisan saat 10.00’da AASSM web sayfasındaki form üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

Tiyatro, pandomim, konser ve sihirbaz gösterileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 Nisan günü saat 14.00’te İsmet İnönü Sahnesi’nde “Soytarılar Okulu” adlı oyunu ücretsiz sergileyecek. Saat 15.00’te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi Parkı’nda “7 den 77'ye Çocuk Bayramı” etkinliği kapsamında tiyatro oyunu ve pandomim gösterimi gerçekleştirecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Orkestrası konseri düzenlenecek.

Aliağa Helvacı İlkokulu bahçesinde 22 Nisan günü saat 11.00’de ve Karaburun merkezinde bulunan meydanda 26 Nisan günü saat 14.00’te atölye etkinlikleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şarkıları Grubu konseri var.