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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlhan Ünğan cinayetinde adı geçen Tolga Hakan Ceyhan tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İlhan Ünğan cinayetinde adı geçiyordu! Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!

        İstanbul Kadıköy'de, 6 yıl önce 12 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülen İlhan Ünğan cinayetinde önemli gelişme yaşandı. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti, Devrim Öztunç ve İlhan Ünğan gibi birçok mafya cinayetine adı karışan ve 'Kırmızı Bülten'le aranırken bir yıl önce İran'da yakalanan olayın kilit isimlerinden Tolga Hakan Ceyhan, Hakkari'de yargı karşısına çıkarıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ceyhan tutuklandı

        Giriş: 23.04.2025 - 08:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:41
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        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
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        2014 yılında Yunanistan'da, Noor One gemisinde 2.1 ton eroin yakalanmasının ardından başlayan uyuşturucu baronlarının 'hesaplaşma' cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

        Habertürk muhabir Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 7 Nisan 2019'da, Kadıköy’de öldürülen İlhan Ünğan cinayetinden sonra polis, tarafından aranan Tolga Hakan Ceyhan kayıplara karıştı.

        İRAN’DA YAKALANMIŞTI

        Tolga Hakan Ceyhan, İran'da yakalanmıştı.
        Tolga Hakan Ceyhan, İran'da yakalanmıştı.

        İlhan Ünğan’la, yemek yiyip telefonundan tetikçiye konum attığı iddiasıyla olayda yer alan Ceyhan, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1 Haziran 2021 tarihli yakalama kararıyla 'Kırmızı Bülten'le aranmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından Ceyhan, 9 Mayıs 2024 tarihinde İran'da yakalandı.

        İADESİ İSTENDİ

        İlhan Ünğan’la, yemek yerken tetikçiye konum attığı iddia edilmişti.
        İlhan Ünğan’la, yemek yerken tetikçiye konum attığı iddia edilmişti.

        İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na başvurarak İran'da yakalanan Ceyhan'ın iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bakanlığın talebi üzerine Tolga Hakan Ceyhan'ın cinayet, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarla yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de 14 Mayıs 2024'de iade talebi ve belgelerle Ceyhan'ın iadesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

        HAKKARİ’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        İlhan Ünğan, 6 yıl önce Kadıköy'de öldürülmüştü.
        İlhan Ünğan, 6 yıl önce Kadıköy'de öldürülmüştü.

        Bir yıl önce yaşanan bu çalışmaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. İran’da bir yıl önce yakalanan Ceyhan, önceki gün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde adliyeye götürüldü. SEGBİS yöntemiyle İstanbul’daki mahkeme tarafından ifadesi alınan Ceyhan iddiaları kabul etmedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ceyhan ifadesinde, "İddianameyi ve üzerime atılı suçlamaları anladım, kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum, safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim, herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildir, aniden gelişen bir olaydır, benim hiçbir iştirakim söz konusu değildir, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Savunmasının ardından Ceyhan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklanan Ceyhan cezaevine gönderildi.

        Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün, Büyükçekmece’de 2014’te öldürülmesine karşılık, başlayan seri cinayetler İlhan Ünğan’a kadar uzanmıştı. Olayla ilgili Naci Şerifi Zindaşti hakkında yakalama ve 'Kırmızı bülten' araması bulunuyor.

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        #Tolga Hakan Ceyhan
        #Son dakika haberler
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