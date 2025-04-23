Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Su içmenin de doğru zamanları da varmış! Peki ne zaman su içilmeli?

        Su içmenin de doğru zamanları da varmış! Peki ne zaman su içilmeli?

        Gün içinde yeterince su içmek sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olsa da, ne zaman içtiğimiz de en az miktarı kadar önemli. Sabah uyanır uyanmaz ya da öğünlerden önce tüketilen suyun vücut üzerindeki etkileri bilimsel verilerle destekleniyor. Peki metabolizmayı canlandırmak, sindirimi kolaylaştırmak ve enerjiyi dengelemek için suyu ne zaman içmeliyiz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birçok kişi susadığında su içer ama uzmanlara göre bu alışkanlık yeterli değil. Su içmenin zamanı, vücudun tepkilerini doğrudan etkileyen bir faktör. Özellikle sabah saatleri ve öğünlerden önce tüketilen suyun, sağlık üzerinde mucizevi etkileri var!

        SABAH KALKAR KALKMAZ SU İÇMENİN ÖNEMİ

        Uyandıktan sonra ilk iş olarak içilen bir bardak su, gece boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırır. Vücut, uykudayken susuz kalır ve bu durum, sabah saatlerinde halsizlik ve baş ağrısına yol açabilir. Güne suyla başlamak, hücrelerin yeniden oksijenlenmesini sağlar, iç organları çalışmaya hazır hale getirir ve sindirim sistemini uyarır.

        Ayrıca sabahları aç karna su içmek, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler. Japonya’da yaygın olan “sabah su terapisi” bu alışkanlığı bilimsel temellere dayandırarak yaygınlaştırmıştır.

        REKLAM

        ÖĞÜNLERDEN ÖNCE SU İÇMEK NEDEN FAYDALI?

        Ana öğünlerden yaklaşık 30 dakika önce su içmek, sindirim sistemini harekete geçirerek mideyi yemeğe hazırlar. Bu alışkanlık sayesinde mide asidinin dengesi sağlanır ve hazımsızlık gibi sorunlar azalır. Ayrıca öğünden önce su içmek, iştahı kontrol altına alarak daha az kalori tüketilmesine yardımcı olabilir.

        Birçok diyetisyen, kilo vermek isteyen bireylerin öğünlerden önce su içmesini önerir çünkü bu basit alışkanlık, uzun vadede kilo kontrolüne katkı sunar.

        ÖĞÜNLERDEN HEMEN SONRA SU İÇMEK DOĞRU MU?

        Yaygın inanışın aksine, yemek yer yemez su içmek sindirimi bozmaz. Ancak aşırı su tüketimi mide içeriğini seyreltip sindirim enzimlerinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle yemek sonrası su tüketimi konusunda dikkatli olunmalı ve su, yudum yudum içilmelidir.

        REKLAM

        EGZERSİZDEN ÖNCE VE SONRA SU TÜKETİMİ

        Fiziksel aktivite öncesinde ve sonrasında su içmek, kasların sağlıklı çalışması ve terle kaybedilen sıvının yerine konması açısından büyük önem taşır. Egzersizden yaklaşık 30 dakika önce içilen bir bardak su, performansı artırırken, sonrasında içilen su ise kas kramplarını önlemeye yardımcı olur.

        Su kaybı, sadece fiziksel dayanıklılığı değil, bilişsel fonksiyonları da etkiler. Bu yüzden egzersiz rutininin ayrılmaz bir parçası su tüketimi olmalıdır.

        GECE YATMADAN ÖNCE SU İÇMENİN AVANTAJLARI

        Gece uyumadan önce az miktarda su içmek, vücudun toksin atma sürecini destekler. Ancak bu miktarın fazla olmaması gerekir çünkü gece boyunca idrara çıkma ihtiyacını artırarak uykunun bölünmesine neden olabilir.

        Özellikle böbrek sağlığını desteklemek ve cildin nem dengesini korumak isteyen bireyler, yatmadan önce bir küçük bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilir.

        REKLAM

        STRES VE SU TÜKETİMİ ARASINDAKİ GİZLİ BAĞ

        Vücuttaki su eksikliği, kortizol seviyelerini yani stres hormonunu artırabilir. Susuzluk hissedilmese bile, beyin stres sinyalleri göndermeye başlar. Bu nedenle özellikle yoğun çalışma saatlerinde ya da stresli günlerde düzenli olarak su içmek, ruhsal dengeyi korumak açısından önemlidir.

        Birçok kişi yorgunluk, sinirlilik ya da baş ağrısı gibi semptomların nedenini başka şeylere bağlarken, aslında bu belirtiler hafif bir dehidrasyonun sonucu olabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Tartıştığı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
        Tartıştığı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        IMF Araştırma Direktörü: 80 yıllık sistem sıfırlanıyor
        IMF Araştırma Direktörü: 80 yıllık sistem sıfırlanıyor
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Habertürk Anasayfa