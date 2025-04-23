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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derrick Köhn Galatasaray'a geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Derrick Köhn Galatasaray'a geri dönüyor!

        Werder Bremen'de kiralık sürecinden memnun olmayan Derrick Köhn yazın Galatasaray'a geri dönmek istiyor. Alman futbolcuyla İngiltere ve İtalya'dan da ilgi bulunuyor.

        Giriş: 23.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:41
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          Bu yaz Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

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          Sezona iyi başlayan 26 yaşındaki sol bekin forma süresi 2025'le birlikte düşüşe geçti.

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          Şubattan sonra sadece iki maça ilk 11'de başlayabilen Köhn, Werder Bremen'deki kiralık deneyiminden memnun değil.

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          Alman kulübü hem maaşı hem de 5.1 milyon Euro'lun satın alma opsiyonunu yüksek buluyor.

        • 5

          Werder Bremen, Köhn'ün performansından memnun kalsa da mali sebeplerle bu transferin gerçekleşme ihtimali az görünüyor.

        • 6

          G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

          Köhn ise Werder Bremen'de mutlu değil ve Galatasaray'a geri dönmek istiyor.

        • 7

          Gelecek sezon forma rekabetine girmeyi hedefleyen 26 yaşındaki futbolcuya yurt dışından ilgi var.

        • 8

          İngiltere ve İtalyan kulüpleri Derrick Köhn'ün durumunu yakından takip ediyor.

        • 9

          Derrick Köhn için Galatasaray'a şu ana kadar gelen resmi bir teklif ise bulunmuyor.

        • 10

          Köhn'ün geri dönmesi halinde Galatasaray'ın sol bekteki oyuncu sayısı dörde çıkacak.

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          Köhn'le birlikte Kazımcan Karataş da Galatasaray'a kiralıktan dönecek.

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          Ismail Jakobs'un mecburi satın alma maddesi de sezon sonuyla birlikte devreye girecek.

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