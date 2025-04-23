Derrick Köhn Galatasaray'a geri dönüyor!
Werder Bremen'de kiralık sürecinden memnun olmayan Derrick Köhn yazın Galatasaray'a geri dönmek istiyor. Alman futbolcuyla İngiltere ve İtalya'dan da ilgi bulunuyor.
- 1
Bu yaz Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn'ün geleceği belirsizliğini koruyor.
- 2
Sezona iyi başlayan 26 yaşındaki sol bekin forma süresi 2025'le birlikte düşüşe geçti.
- 3
Şubattan sonra sadece iki maça ilk 11'de başlayabilen Köhn, Werder Bremen'deki kiralık deneyiminden memnun değil.
-
- 4
Alman kulübü hem maaşı hem de 5.1 milyon Euro'lun satın alma opsiyonunu yüksek buluyor.
- 5
Werder Bremen, Köhn'ün performansından memnun kalsa da mali sebeplerle bu transferin gerçekleşme ihtimali az görünüyor.
- 6
G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR
Köhn ise Werder Bremen'de mutlu değil ve Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
-
- 7
Gelecek sezon forma rekabetine girmeyi hedefleyen 26 yaşındaki futbolcuya yurt dışından ilgi var.
- 8
İngiltere ve İtalyan kulüpleri Derrick Köhn'ün durumunu yakından takip ediyor.
- 9
Derrick Köhn için Galatasaray'a şu ana kadar gelen resmi bir teklif ise bulunmuyor.
-
- 10
Köhn'ün geri dönmesi halinde Galatasaray'ın sol bekteki oyuncu sayısı dörde çıkacak.
- 11
Köhn'le birlikte Kazımcan Karataş da Galatasaray'a kiralıktan dönecek.
- 12
Ismail Jakobs'un mecburi satın alma maddesi de sezon sonuyla birlikte devreye girecek.
-
- 13