Sakarya'da kaza, dün saat 02.00 sıralarında Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkiinde meydana geldi. H.B.'nin (38) kullandığı otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz’ın (21) yeni aldığı plakasız motosiklete çarptı. Solmaz, otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi.

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SÜRÜCÜ DURMAYIP KAÇTI DHA'daki habere göre otomobil sürücüsü H.B., durmayıp yoluna devam ederken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Ercüment Solmaz, 21 yaşında hayata veda etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ Yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Kazayı öğrenip olay yerine gelen Ercüment Solmaz'ın Sude isimli kız arkadaşı, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, "Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü" dedi.

ONU GÖRMEYE GİDİYORMUŞ Karasu’da oturan Solmaz’ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi. SÜRÜCÜ 156 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Solmaz'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan H.B., Karasu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamera ve PTS incelemesi sonucu saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandı. H.B.'nin yapılan testinde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPTIM" PAYLAŞIMI Öte yandan, Solmaz'ın önceki gece sosyal medya hesabından, "Ben bu hayatta benim için aynısını yapmayacak insanlar için her zaman en iyisini yaptım" yazılı video paylaştığı görüldü. Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret! Haberi Görüntüle