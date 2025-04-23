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        Haberler Gündem Güncel Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı! | Son dakika haberleri

        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!

        İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları aradıkları iki kişiyi, akılalmaz bir yöntemle tuzağa düşürdü. 'Başınız belaya girmesin' diye organize suç örgütüne operasyon yapacaklarını belirten çete, ziynet eşyalarını almak için müştekilere biri kadın iki görevli sivil polis göndereceğini söyledi. Çete üyesi iki sevgili, tuzağa düşen müştekilerden toplam 600 bin TL değerinde ziynet eşyasını çaldı. Yakalanan iki sevgilinin görüntüleri de ortaya çıktı

        Giriş: 23.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:49
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        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
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        Telefon dolandırıcıları bu kez akılalmaz bir oyun oynadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 11 Nisan günü Ümraniye’de oturan 44 yaşındaki F.S. ile 65 yaşındaki H.S. farklı saatlerde dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.

        "SİZE BİRİ KADIN İKİ POLİS GÖNDERİYORUZ"

        Sahtekarlar aradıkları iki kişiye kendilerini savcı olarak tanıtarak “Organize bir suç örgütü tarafından kimlik bilgileriniz çalınıp, kullanılmış. Biz onlara operasyon yapacağız. Sizin birikmiş altın veya paranız varsa önce onları da güvene alacağız. Operasyon sonrası size geri vereceğiz ama sakın kimseye bu olaydan bahsetmeyin. Başınız belaya girmesin" dedi. Bu tuzağa inanan iki müştekiye, "Ziynet eşyaları ve paraları gelecek olan biri kadın iki sivil polis memuru arkadaşa verin" dediler.

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        600 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI

        Dolandırıcıların yönlendirmesiyle biri kadın iki kişi gittikleri iki müştekiden toplamda 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Olaydan sonra arayan numaraya bir daha ulaşamayan iki müşteki dolandırıldıklarını anladı. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

        SEVGİLİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

        Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik görüntüleri inceleyen polis ekipleri, bahsedilen biri kadın iki kişinin görüntülerine ulaştı. Parayı almaya gelen iki kişinin kısa sürede kimlikleri belirlendi. 4 aydır iki sevgili oldukları belirlenen 29 yaşındaki S. K. ile 27 yaşındaki H.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        KADIN YAZILIMCI ÇIKTI

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde iki olayla ilgili işlem yapılan iki sevgiliden S.K. adlı kadının yazılımcı ve 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Erkek sevgilisi H.Ö.’nün de çeşitli suçlardan 3 kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından adliyeye götürülen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı. Kadın şüpheli hakkında ise ev hapsi çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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