Sinema salonlarında izleyiciye sunulacak film sıkıntısı yaşandığı bugünlerde bile festival filmleri gösterime çıkarılmıyor. 2024'te Antalya Film Festivali ve Adana Film Festivali'nde yarışan 11 film aradan geçen 7 ayda izleyicilerle buluşamadı

Sinema salonlarında izleyiciye sunulacak film sıkıntısı yaşandığı bugünlerde bile festival filmleri gösterime çıkarılmıyor. 2024'te Antalya Film Festivali ve Adana Film Festivali'nde yarışan 11 film aradan geçen 7 ayda izleyicilerle buluşamadı

En çok izleyiciye ulaşıldığı hafta sonları üzerinden bir değerlendirme yapılacak olursa 18 - 20 Nisan, izleyicilere yılın en az sayıda film sunulduğu hafta sonu oldu.

46 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda, toplam gişe; 235.283 olarak gerçekleşti. Biletlerin % 47'si, 110.913 kişiyle 'Bir Minecraft Filmi' için kesildi.

REKLAM advertisement1

Bir Minecraft Filmi

Listesinin zirvesinde yer alan filmi 3 gün boyunca sadece 110.913 kişinin izlemesiyle toplam gişenin neredeyse yarısını alması sinemalardaki gişe sorununu gözler önüne seriyor.

İzleyici kaybı, sinema salonu işletmecilerini, ödüllü eski filmleri, tekrar gösterime çıkarmak zorunda bıraktı. O filmlerden ikisi; 'Tenet' ile 'Leon: Sevginin Gücü' oldu.

Tenet

REKLAM

2020 yapımı 'Tenet'i 132 salonda; 6.006, 1996 yapımı 'Leon: Sevginin Gücü'nü ise 65 salonda; 3.452 kişi izledi. Görünen o ki ödüllü eski filmleri yeniden gösterime çıkarmak da izleyici kaybına çare olmadı.

2024'te Antalya Film Festivali'nde yarışan filmler Bu durumda insanın aklına; "Madem film sorunu yaşanıyor, madem söz konusu soruna karşı ödüllü eski filmler çare olarak düşünülüyor peki neden Antalya Film Festivali'nde; yarışan filmler gösterime çıkarılmaz?" 2024 Adana Film Festivali'nde yarışan filmler Dikkat ederseniz, yeniden gösterime çıkarmaktan söz etmedim. Çünkü her iki festivalin 2024 organizasyonlarında yarışan birçok film izleyicilerle buluşma şansını hiç yakalayamadı.2024 Antalya Film Festivali'nde yarışan 12 filmden; 7'si, Adana Film Festivali'nde yarışan 11 filmden, 4'ü hiç gösterime çıkmadı. Bazıları, dijital platformlarda yayınlandı. REKLAM 'Tenet' ile 'Leon: Sevginin Gücü'ne bu kadar çok salon ayrılırken ülkemizin iki güzide film festivalinde yarışan filmlere en azından neden birkaç salon ayrılmaz? "Film sayısının bir hayli düşük olduğu bu dönemde gösterime girmeyecekler de ne zaman gösterime girecekler?"